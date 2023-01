Beförderungen bei Bonial: Mehr Verantwortung für Stefanie Graser & Karsten Lehmann

Berlin (ots) -- Karsten Lehmann wird neben Christoph Eck-Schmidt und Francis Felice Geschäftsführer- Stefanie Graser wird Chief Marketing OfficerMit Wirkung zum 1. Februar 2023 befördert Bonial zwei Mitarbeiter in leitende Positionen: Karsten Lehmann (38), bislang Chief Product Officer bei Bonial, wird zum Geschäftsführer ernannt und verantwortet zukünftig in seiner erweiterten Führungsrolle die Bereiche Produkt und Operations. Die Geschäftsführung besteht damit zukünftig aus Christoph Eck-Schmidt (CEO), Francis Felice (CFO) und Karsten Lehmann.Gleichzeitig wird Stefanie Graser (36), seit Anfang 2020 als Vice President Marketing bei Bonial tätig, zum Chief Marketing Officer befördert und damit Teil des Executive Teams von Bonial. Graser ist für die strategische Führung und das Management des Marketing-Teams zuständig.Karsten Lehmann und Stephanie Graser berichten beide an Christoph Eck-Schmidt.Christoph Eck-Schmidt, CEO Bonial: "Ich freue mich sehr, dass wir diese zwei wichtigen Positionen intern besetzen können - denn das zeigt, wie wichtig uns die Entwicklung und Förderung von unseren eigenen Talenten ist. Stefanie Graser besitzt die Kreativität und den nötigen Mut, neue Wege zu gehen. Wir sind mit unseren Marken auf allen Kanälen präsent. Stefanie hat gemeinsam mit ihrem Team einen großen Anteil an dem starken Nutzerwachstum in den letzten Jahren. Gleichzeitig verstärken wir mit Karsten Lehmann unsere Geschäftsführung bei Bonial. Karsten gehört seit vielen Jahren zum Executive Team von Bonial und hat erst als CMO und dann als CPO einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens. Bonial ist mit den strukturellen Veränderungen optimal aufgestellt, um das Wachstum in den kommenden Jahren weiter auszubauen."Über BonialBonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland und Frankreich und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation. Seit mehr als 14 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mit stationären Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich über 12 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleJennifer GrospitzHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 170 3245 707Mail: jennifer.grospitz@bonial.comOriginal-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell