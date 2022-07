Befesa S.A.-Aktie: 5-Jahres-Plan für nachhaltiges globales Wachstum und personelle Veränderungen im Verwaltungsrat!

Befesa plant, rund 500 Mio. EUR in Wachstumsprojekte zu investieren, um die Chancen zu nutzen, die sich aus den Trends der Dekarbonisierung und der Elektromobilität in der Stahl- und Aluminiumindustrie ergeben. Dadurch kann das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren durchschnittliche EBITDA-Wachstumsraten im zweistelligen Bereich erzielen. Befesa geht davon aus, dass der SGGP im 4. Quartal 2022 fertiggestellt und vorgestellt… Hier weiterlesen