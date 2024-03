Befar Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Befar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,79 Prozent erzielt, was 0,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -23,81 Prozent, und Befar liegt aktuell 0,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Befar wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", obwohl auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Befar-Aktie kurzfristig als überkauft einzustufen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Befar eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen bei Befar nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.