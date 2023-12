Befar Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse von Aktien. Für die Befar-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse der Befar-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 4,73 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,22 CNH, was einem Unterschied von -10,78 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,3 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Befar-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche zeigt die Befar-Aktie eine Rendite von -21,69 Prozent, was mehr als 13 Prozent unterhalb des Branchendurchschnitts liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit -13,45 Prozent deutlich darunter, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab und die Diskussionen über das Unternehmen im normalen Rahmen lagen. Daher wird das Sentiment und Buzz der Befar-Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Befar-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.