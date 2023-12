Befar Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Befar als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 Wert für die Befar-Aktie beträgt 78,57, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 Wert von 66,23 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Befar-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 4,8 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,19 CNH) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -12,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 4,37 CNH, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-4,12 Prozent) führt und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an 13 Tagen auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag und zeigten verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Befar in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen. Es handelte sich um 10 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Befar nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ergibt sich für Befar insgesamt ein "Schlecht"-Wert.