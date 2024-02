Befar Aktie: Augen auf!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Befar eingestellt waren. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Befar daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Befar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Befar eine Performance von -26,66 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -22,68 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,98 Prozent im Branchenvergleich für Befar bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,68 Prozent im letzten Jahr, und Befar lag 3,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Befar-Aktie ein Durchschnitt von 4,5 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,95 CNH (-12,22 Prozent Unterschied), was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Befar daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Befar konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht". Eine leichte Reduktion bei der Kommunikationsfrequenz wurde ebenfalls registriert. Insgesamt erhält Befar daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.