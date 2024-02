Beeks Trading-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beeks Cloud festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung und den Buzz. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Beeks Cloud-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Analysten sind sich einig und kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, sodass das Rating für das Beeks Cloud-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 220 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 13314,63 Prozent hindeutet. Somit erhält Beeks Cloud von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beeks Cloud-Aktie sowohl in einem langfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent, was zu einer Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der Branche "IT-Dienstleistungen" führt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.