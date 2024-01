Beeks Trading Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Beeks Cloud wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1876,14 bewertet, was 1652 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Beeks Cloud-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 52,54, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Analysten schätzen die Aktie von Beeks Cloud auf langfristiger Basis als "Gut" ein, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) von Analysten. Es wird ein Kursziel von 200 GBP erwartet, was einer Erwartung von 96,08 Prozent entspricht.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Beeks Cloud im letzten Jahr eine Rendite von -32,01 Prozent erzielt, was 24,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -8,67 Prozent, und Beeks Cloud liegt aktuell 23,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.