Beeks Trading Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Dividendenrendite für Beeks Cloud beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,16 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Beeks Cloud von 175 GBP mit einer Entfernung von +54,72 Prozent vom GD200 (113,11 GBP) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 144,9 GBP, was einem Abstand von +20,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird der Kurs der Beeks Cloud-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beeks Cloud ergibt sich ein RSI7-Wert von 60,87 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der RSI25 liegt bei 45,11 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält Beeks Cloud in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Beeks Cloud um 34,38 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,32 Prozent, wobei Beeks Cloud mit 36,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.