Beeks Trading Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Beeks Cloud erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel gilt. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 220 GBP, was ein Aufwärtspotential von 39,24 Prozent bedeutet. Daher erhält Beeks Cloud eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Meinung der Analysten.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beeks Cloud derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -25 Prozent, was 17,82 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -4,96 Prozent, und Beeks Cloud liegt aktuell 20,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beeks Cloud liegt bei 1803,28, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" von 94 liegt. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.