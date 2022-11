Beech IT: Krisen als Chance zur Einstellung von IT-Spezialisten nutzen

Venlo/Niederlande (ots) -Edward Lenssen rät Unternehmen, Softwarespezialisten aus Betrieben, die unter der Energiekrise leiden, sowie aus der Ukraine zu übernehmenUnternehmen, die es sich leisten können, sollten die derzeitigen Krisen nutzen, um Softwarespezialisten für sich zu gewinnen, rät Edward Lenssen, CEO der niederländischen Software-Entwicklungsfirma Beech IT. Er verweist exemplarisch auf Industriebetriebe, die angesichts der Energiekrise kürzertreten müssen oder gar vor dem Aus stehen, und daher Beschäftigte freisetzen. "Das stellt für solvente Unternehmen eine gute Gelegenheit dar, gestandene Programmierer abzuwerben", meint Lenssen. Ähnliche Möglichkeiten eröffnet der Krieg in der Ukraine, erklärt der Beech-Chef. Er sagt nüchtern: "In der Ukraine arbeiteten beinahe 300.000 IT-Fachkräfte. Mehr als 200.000 Softwarespezialisten halten sich nach wie vor in dem Land auf. Ein immer größerer Teil dürfte jedoch einer Anstellung in einem anderen Land offen gegenüberstehen. In dieser Situation liegt für einstellungswillige Unternehmen in Westeuropa eine große Chance, ihre betrieblichen Programmierkapazitäten zu erweitern."Edward Lenssen führt aus: "In Deutschland sind rund 100.000 IT-Stellen unbesetzt und Besserung ist nicht in Sicht. In dieser Lage ist es für die Wirtschaft legitim, aus den derzeitigen Notlagen eine Tugend zu machen und sich als attraktiver Arbeitgeber um die raren Softwarespezialisten zu bemühen." Der Beech-Chef verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass auch russische Programmierer weltweit eine hohe Reputation besitzen: "IT-Spezialisten, die Russland verlassen haben, stellen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Programmier-Ressource dar."Der Beech-Chef verweist auf Schätzungen, nach denen der Bedarf an Softwarespezialisten bis zum Jahr 2030 um mehr als 40 Prozent zunehmen soll. "Software wird sich in immer mehr Branchen als die entscheidende Technologie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit entwickeln", ist Edward Lenssen fest überzeugt. "Das gilt für das produzierende Gewerbe ebenso wie für den Dienstleistungssektor und die Handelslogistik", nimmt er keinen Wirtschaftszweig von der Digitalisierung aus. Er weiß: "Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Aber es kommt jetzt darauf an, dass die Unternehmen auf diese dramatische Produktivitätslücke Antworten finden, und dazu gehört auch, ungewöhnliche Wege zu gehen und die derzeitigen Krisen als Chance zu ergreifen."Beech IT (www.beech.it) ist ein europäisches Softwarehaus, das auf die Entwicklung hochkomplexer Softwaresysteme, anspruchsvoller Websites und herausragender Apps spezialisiert ist. Zum Kundenkreis gehören namhafte europäische Konzerne, mittelständische Unternehmen, Start-up/Investor-Gespanne, Agenturen im Kundenauftrag, Systemintegratoren und E-Commerce-Anbieter aus vielen Branchen.Pressekontakt:Weitere Informationen: Beech IT,Noorderpoort 53, 5916 PJ Venlo, Niederlande,Tel.: +31 77 3030 300, E-Mail: info@beech.it,Web: www.beech.itPR-Agentur: euromarcom public relations,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.de, www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Beech IT, übermittelt durch news aktuell