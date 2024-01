Bee Vectoring Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Bee Vectoring-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,035 CAD, ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,05 CAD liegt mit einer Abweichung von -30 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Bee Vectoring-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Privaten Nutzern zufolge wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating führt.