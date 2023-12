Bee Vectoring Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Vergleich des Aktienkurses von Bee Vectoring in den letzten 12 Monaten zeigt eine Performance von -68 Prozent, was eine deutliche Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Chemikalien"-Branche darstellt, die im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,57 Prozent erzielte, liegt Bee Vectoring um 57,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Bee Vectoring derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Bee Vectoring zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf ein starkes Interesse hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings deutet die negative Rate der Stimmungsänderung auf eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bee Vectoring-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert mit 0,08 CAD deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,035 CAD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Bee Vectoring eine negative Bewertung in den genannten Kategorien.