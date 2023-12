Bee Vectoring Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Bee Vectoring wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Bee Vectoring überkauft ist. Entsprechend erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Bee Vectoring überkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält.

Eine Analyse hinsichtlich des Sentiments und der Buzz-Bewertung von Bee Vectoring über einen längeren Zeitraum deutet auf eine erhöhte Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Bee Vectoring in diesem Punkt also eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Bee Vectoring mit einer Rendite von -57,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 46 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,67 Prozent erzielt hat, liegt Bee Vectoring mit 45,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bee Vectoring mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 3,85 Prozent, was zu einer Differenz von -3,85 Prozent zur Bee Vectoring-Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.