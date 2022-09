In einer seltenen Ansprache an die Nation machte der russische Präsident Vladamir Putin in dieser Woche deutlich, dass er vor dem Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung Russlands nicht zurückschrecken würde. Jetzt warnt Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) CEO Alex Karp davor, dass die Gefahr eines Atomkrieges real ist. Was geschah: Putin kündigte am Mittwoch die erste Mobilisierung Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg… Hier weiterlesen