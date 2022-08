Bed Bath & Beyond auf dem absteigenden Ast!

Die Einzelhandelsriesen Target Corporation (NYSE:TGT) und Walmart Inc (NYSE:WMT) könnten ungewollt Marktanteile gewinnen und könnten die unbeabsichtigten Nutznießer des sich abzeichnenden Konkursrisikos für die Einzelhandelskette Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) sein. Bed Bath & Beyond stürzt ab Bed Bath & Beyond, das zu den „Meme-Aktien“, gezählt wird, stürzte ab, nachdem der milliardenschwere Investor und GameStop-Vorsitzende Ryan Chen seine Position verließ und einen Gewinn von… Hier weiterlesen