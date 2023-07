Bed Bath & Beyond Quartalszahlen: Erwartungen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

ARTIKEL:

In knapp einer Woche wird das Unternehmen Bed Bath & Beyond mit Sitz in Union, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Bed Bath & Beyond im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 38,49 Millionen Euro wird Bed Bath & Beyond in -9 Tagen die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 konnte Bed Bath & Beyond einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro erwirtschaften, für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang...