Bed Bath, Beyond Quartalszahlen: Aktie vorhergesagt, Umsatz und Gewinn im Fokus der Aktionäre

In nicht einmal einem Monat wird das US-amerikanische Unternehmen Bed Bath, Beyond seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bed Bath, Beyond Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bed Bath, Beyond Aktie beträgt 37,71 Millionen Euro. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im ersten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,32 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Rückgang von 5,50 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro gerechnet. Der bisherige Verlust soll sich um 58,30 Prozent verringern und bei -203,08 Millionen Euro liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten pessimistisch...