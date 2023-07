Bed Bath & Beyond Quartalsprognose: Umsatzrückgang und höherer Verlust erwartet

Finanzjournalisten erwarteten gespannt die Quartalsbilanz des amerikanischen Unternehmens Bed Bath & Beyond, das seinen Sitz in Union hat. In nur 10 Tagen wird das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Aktionäre fragen sich bereits, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können und wie sich die Bed Bath & Beyond-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Bed Bath & Beyond-Aktie auf 38,57 Millionen Euro. Anleger und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Nach aktuellen Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht sinkt. Im ersten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro. Aktuell wird ein Rückgang um 5,50 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro prognostiziert. Auch der bisherige...