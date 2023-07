Bed Bath, Beyond Quartalsbilanz: Entwicklung der Aktie und Prognosen für Anleger

In 21 Tagen wird das Unternehmen Bed Bath, Beyond, mit Sitz in Union, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bed Bath, Beyond Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bed Bath, Beyond Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,36 Mio. EUR. In -21 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt darauf. Nach den aktuellen Analysen geht man davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im 1. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 1,30 Mrd. EUR und nun wird ein Rückgang um -5,50 Prozent auf 1,23 Mrd.EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +58,30% reduzieren und auf -201 ,18 Mio.EUR...