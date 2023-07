Bed Bath & Beyond: Erwartungen zur Quartalszahlen - Ausblick auf Aktienkurs und Gewinnentwicklung

In genau -12 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Bed Bath, Beyond seinen Aktionären die Quartalszahlen für das 1. Quartal präsentieren. Spannend wird sein, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen aufwarten kann und wie sich die Bed Bath, Beyond Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Bed Bath, Beyond Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,56 Millionen Euro und wird in -12 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen bekannt geben. Aktionäre und Analysten warten gespannt darauf. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass es im vergangenen Quartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Im 1. Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro verzeichnen, während für dieses Quartal ein Rückgang um -5,50 Prozent auf 1,27 Milliarden...