Bed Bath, Beyond Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Bed Bath & Beyond hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -99,21 Prozent erzielt, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt der Zyklischen Konsumgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 88,38 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Bed Bath & Beyond-Aktie als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 4 Bewertungen sind keine positiven und keine neutralen Bewertungen vorhanden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie beträgt 1,83 USD, was einer erwarteten Performance von 2223,62 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Bed Bath & Beyond ein "Neutral"-Rating zu, basierend auf den Werten RSI7 von 71,29 und RSI25 von 65,2.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bed Bath & Beyond überwiegend negativ diskutiert, allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.