Bed Bath, Beyond Aktie: Das wird nichts mehr!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Bed Bath & Beyond in den letzten vier Wochen verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die langfristige Aussicht für die Bed Bath & Beyond-Aktie ebenfalls als "Schlecht", mit 0 positiven, 0 neutralen und 4 negativen Bewertungen. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das Kursziel wird auf 1,83 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 2223,62 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie von 0,0789 USD bei -91,78 Prozent Entfernung vom GD200 (0,96 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,21 USD, was einem Abstand von -62,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Grundlage der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ordnet die Bed Bath & Beyond-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 71,29 (was als "Schlecht" bewertet wird) und einem RSI25-Wert von 65,2 (was als "Neutral" eingestuft wird). Insgesamt ergibt sich auf Grundlage des Relative Strength-Indikators eine Gesamtbewertung von "Schlecht".