Bed Bath & Beyond-Aktie steigt trotz schlechter Q2-Ergebnisse: Umsatzrückgang um 28%, niedrigere Umsätze, niedrigere Kosten

Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY) berichtete am Donnerstag über die Ergebnisse des zweiten Quartals. Hier ist ein Überblick über den Bericht. Bed Bath & Beyond's Q2: Bed Bath & Beyond sagte, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 28% auf $1,44 Milliarden gesunken ist, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von $1,45 Milliarden verfehlte, laut Benzinga Pro. Das Unternehmen… Hier weiterlesen