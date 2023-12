Bed Bath, Beyond Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Bed Bath & Beyond war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich das Sentiment jedoch zugunsten positiver Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber der Bed Bath & Beyond-Aktie. Der RSI7 liegt bei 71,29, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 65,2 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich ein negativer Vergleich im Branchendurchschnitt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,53 %.

Auch der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor zeigt eine schlechte Performance. Mit einer Rendite von -99,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,83 % erhält Bed Bath & Beyond ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält Bed Bath & Beyond aufgrund der negativen Diskussionen in den letzten zwei Wochen, des neutralen RSI und der schlechten Dividenden- und Kursperformance ein "Schlecht"-Rating.