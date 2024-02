Bed Bath, Beyond Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Anleger-Sentiment für die Bed Bath & Beyond-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Langfristig betrachtet, prognostizieren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Aktuell liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 1,83 USD, was eine potenzielle Performance von 2223,62 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, schneidet Bed Bath & Beyond mit einer Rendite von -99,21 Prozent deutlich schlechter ab. Die Aktie erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusätzlich ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie mit 45,48 gegenüber dem Branchendurchschnitt von 28 um 58 Prozent überbewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.