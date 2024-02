Bed Bath, Beyond Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen zu wesentlichen Veränderungen bei Bed Bath & Beyond geführt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,48 liegt 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28 und führt zu einer Überbewertung der Aktie. Daher erhält Bed Bath & Beyond auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bed Bath & Beyond-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 71,29, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,2 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Bed Bath & Beyond eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,53 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.