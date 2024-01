Bed Bath, Beyond Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bed Bath & Beyond ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Bed Bath & Beyond-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,29, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 65,2, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daraus resultiert insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Bed Bath & Beyond eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür als "Schlecht" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Bed Bath & Beyond daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bed Bath & Beyond überwiegend negativ diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch bekommt Bed Bath & Beyond auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 45,48 und liegt damit 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 28. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Bed Bath & Beyond überbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.