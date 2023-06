Bed Bath, Beyond Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bed Bath & Beyond, die im Segment "Homefurnishing Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.06.2023, 15:59 Uhr, mit 0.25 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Bed Bath & Beyond auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bed Bath & Beyond für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bed Bath & Beyond für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Bed Bath & Beyond insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bed Bath & Beyond-Aktie ein Durchschnitt von 2,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,23 USD (-91,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,21 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,52 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bed Bath & Beyond ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Bed Bath & Beyond erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 11,93 % ist Bed Bath & Beyond im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (4,07 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 7,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.