Bed Bath & Beyond-Aktie: Tatsächlich 1.000 Prozent?!

Die Aktie von Bed Bath & Beyond hinterlässt eine katastrophale Bilanz. Der Anteil verzeichnet im laufenden Jahr einen Verlust von beinahe 90 Prozent. Zu Jahresbeginn lag der Kurs noch bei 2,49 Euro pro Aktie und stieg sogar merklich an. Zwischendurch notierte die Bed Bath & Beyond-Aktie bei 5,59 Euro. Dennoch konnte dies den Absturz in den Pennystock-Bereich nicht verhindern. Momentan beträgt der aktuelle Wert lediglich 0,27 Euro pro Aktie. Trotzdem sehen Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial.

Analyst mit beachtlichen Kursziel – doch Vorsicht ist geboten!

Laut Daten von Marketscreener wird die Bed Bath & Beyond-Aktie nach wie vor von zwei Analysten führender Unternehmen verfolgt. Während ein Experte dazu rät, die Aktien zu halten, empfiehlt ein anderer den Verkauf derselben. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei...