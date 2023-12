Bed Bath, Beyond Aktie: So kann man sich irren!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Bed Bath & Beyond-Aktie ist negativ, da 4 von 4 Bewertungen als "Schlecht" eingestuft werden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 1,83 USD geschätzt, was eine potenzielle Performance von 2223,62 Prozent bedeuten würde.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,0789 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -91,78 Prozent vom GD200 (0,96 USD) entfernt. Der GD50 liegt bei 0,21 USD, was einem Abstand von -62,43 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Bed Bath & Beyond-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 71,29 und einem RSI25-Wert von 65,2. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Daher wird Bed Bath & Beyond insgesamt als "Neutral" bewertet.