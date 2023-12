Bed Bath, Beyond Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Bed Bath & Beyond-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Aktie mit -91,78 Prozent Abstand vom GD200 als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 0,21 USD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -62,43 Prozent beträgt. Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 71,29 für den RSI7, was eine negative Empfehlung und einen Wert von 65,2 für den RSI25, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage des Relative Strength-Index. Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Bed Bath & Beyond insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bed Bath, Beyond-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bed Bath, Beyond jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bed Bath, Beyond-Analyse.

Bed Bath, Beyond: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...