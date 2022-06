Bed Bath & Beyond-Aktie: Q1-Ergebnisse verfehlen Schätzungen!

Der Baumarktkonzern Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) hat am Mittwoch einen Nettoverlust für das erste Quartal gemeldet, der sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet hat und durch hohe Übergangskosten im Zusammenhang mit Lagerbestandsabschlägen und hafenbezogenen Lieferkettengebühren beeinträchtigt wurde. Aktie fällt deutlich Das Unternehmen sagte auch, dass eine sequenzielle vergleichbare Umsatzerholung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 erwartet… Hier weiterlesen