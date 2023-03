Bed Bath, Beyond Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Bed Bath & Beyond-Kurs wird am 01.03.2023, 12:24 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 1.41 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Homefurnishing Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bed Bath & Beyond einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bed Bath & Beyond jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Bed Bath & Beyond liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 6 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Sell"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Sell". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7,58 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,41 USD) könnte die Aktie damit um 437,83 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bed Bath & Beyond-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Bed Bath & Beyond ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,48 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,69 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Bed Bath & Beyond hat mit einer Dividendenrendite von 11,93 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt +7,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bed Bath & Beyond-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.