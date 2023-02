Bed Bath & Beyond-Aktie: In Kürze bankrott?

Dass ist dem Unternehmen nicht gut geht, ist schon etwas länger bekannt. Doch die Stimmen mehren sich immer mehr, dass es in Richtung Bankrott geht. Einem Bericht von MT Newswires zufolge bereitet sich Bed Bath & Beyond darauf vor, in Kürze Konkurs anzumelden. Derzeit finden Gespräche mit der Investmentfirma Sixth Street über einen Kredit statt. Bed Bath & Beyond soll einen Insolvenzverwalter beauftragt haben, weitere Geschäfte zu schließen, sollte sich nicht ein Käufer finden lassen.

Charttechnisch zeigt sich ein großes hin und her!

Der Kursverlauf der letzten Wochen zeigt ein scharfes hin und her. Erst zum Anfang des Jahres wurde eine Tiefstmarke von 1,27 USD an der Nasdaq generiert. Damit stand der Preis so tief, wie zuletzt im Oktober 1992. Kurz darauf zeigte sich eine scharfe Aufwärtsbewegung, welche während der letzten Tage wieder korrigiert wird. Übergeordnet befindet sich der Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie ganz klar in einem Bärenmarkt. Es besteht die Gefahr, dass es zu einem scharfen Abfall in Richtung der psychologisch interessanten 1,00er-Marke kommen kann.

Bed Bath & Beyond-Aktie – Die Bären haben das Sagen!

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Bed Bath & Beyond-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.