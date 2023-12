Bed Bath, Beyond Aktie: Jetzt knallt es!

Die Dividende der Aktie von Bed Bath & Beyond liegt derzeit bei 0 %, was 3,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Spezialitätseinzelhandel bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie mit 0,0789 USD einen Abstand von -91,78 Prozent zum GD200 (0,96 USD) hat, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs über 50 Tage angibt, beträgt 0,21 USD, was bedeutet, dass der Abstand -62,43 Prozent beträgt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen geändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Bed Bath & Beyond in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -99,21 Prozent erzielt, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit 88,38 Prozent deutlich darunter, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.