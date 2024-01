Bed Bath, Beyond Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Bed Bath & Beyond diskutiert. An sechs Tagen dominierten dabei positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Langfristig gesehen wird die Bed Bath & Beyond-Aktie nach Meinung von Analysten die Bewertung "Schlecht" erhalten. Bisher liegen 0 positive, 0 neutrale und 4 negative Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 1,83 USD, was einer potenziellen Performance von 2223,62 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Faktoren vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie mit 0,0789 USD 91,78 Prozent unter dem GD200 (0,96 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,21 USD auf, was einem Abstand von -62,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Bed Bath & Beyond mit einer Rendite von -99,21 Prozent mehr als 101 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -10,83 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.