Bed Bath, Beyond Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den sozialen Medien zeigt sich bei Bed Bath & Beyond eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Bed Bath & Beyond-Aktie einen Wert von 71,29 für den RSI7 und 65,2 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie von 0,0789 USD um 91,78 Prozent unter dem GD200 (0,96 USD) liegt. Der GD50 beträgt 0,21 USD, was einen Abstand von -62,43 Prozent bedeutet. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass Bed Bath & Beyond mit einer Rendite von -99,21 Prozent mehr als 101 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche (mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -10,83 Prozent) liegt die Aktie mit 88,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.