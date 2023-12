Bed Bath, Beyond Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Bed Bath & Beyond hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -99,21 Prozent verzeichnet, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -10,83 Prozent um 88,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine Verschlechterung hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Bed Bath & Beyond als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 71,29 und einem RSI25-Wert von 65,2.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bed Bath & Beyond-Aktie von 0,0789 USD einen Abstand von -91,78 Prozent zum GD200 (0,96 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,21 USD, was einem Abstand von -62,43 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.