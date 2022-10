Bed Bath, Beyond Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Bed Bath & Beyond-Kurs wird am 30.09.2022, 23:29 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 6.19 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Homefurnishing Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Bed Bath & Beyond auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bed Bath & Beyond in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bed Bath & Beyond haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Bed Bath & Beyond bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Fundamental: Bed Bath & Beyond ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,48 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,72 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Bed Bath & Beyond höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 8,07 Prozentpunkte (11,93 % gegenüber 3,86 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".