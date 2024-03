Becton im Check!

Das US-Unternehmen Becton Dickinson & Company weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,62 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 92 Prozent liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Becton Dickinson &-Aktie abgegeben, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 290 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 20,88 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 239,9 USD bedeutet. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 252,93 USD, während der aktuelle Kurs bei 239,9 USD um -5,15 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 239,21 USD, was einer Abweichung von +0,29 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Diskussionen über Becton Dickinson &. Allerdings haben in den letzten ein bis zwei Tagen die negativen Themen überwogen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eher ein gemischtes Bild für die Becton Dickinson &-Aktie, wobei die Empfehlungen der Analysten positiver ausfallen als die technische Analyse und das Anleger-Sentiment. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.