Becton Aktie: Das liegt auf Eis

Die Becton Dickinson & befindet sich derzeit mit einem Kurs von 242,09 USD um +0,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -5,43 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Becton Dickinson & zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten bewerten die Aktie von Becton Dickinson & langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 3 positive Bewertungen vor, während keine neutralen oder negativen Bewertungen erfolgten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 291,67 USD, was einer Erwartung von 20,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielte Becton Dickinson & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,67 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,96 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 19,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.