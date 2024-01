Becton Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von Becton Dickinson & gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV von 19,91 liegt insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 100,24 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 255,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 235,01 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 240,52 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 235,01 USD liegt, und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Becton Dickinson & im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,67 Prozent erzielt, was 22,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", die bei 36,06 Prozent liegt, schneidet Becton Dickinson & mit einer Rendite von 38,72 Prozent darunter ab. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Becton Dickinson &. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.