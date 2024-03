Becton Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten nun Becton Dickinson & anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,44 Punkten, was bedeutet, dass die Becton Dickinson &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Becton Dickinson & weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Becton Dickinson & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -4673,65 Prozent gezeigt, während der Branchendurchschnitt um 4677,99 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance von Becton Dickinson & um 1416,62 Prozent darunter. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Becton Dickinson &-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Becton Dickinson &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Schlusskurs lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 252,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 241,88 USD lag. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Becton Dickinson &-Aktie gemäß unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.