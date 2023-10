Becton Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Becton Dickinson & wird als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund seines aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), das im Vergleich zu anderen Unternehmen der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche niedriger ist. In den letzten zwölf Monaten haben fünf Analysten das Wertpapier bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 10,62 Prozent für die Aktie. Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung von Anlegern führt. Allerdings gab es in den letzten zwei Wochen eine erhöhte Anzahl von Verkaufssignalen. In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet.

