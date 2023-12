Becton Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Becton Dickinson &-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 1,39 Prozent, was 87,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Becton Dickinson &-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 255,54 USD. Der letzte Schlusskurs (237,01 USD) weicht um -7,25 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (246,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Becton Dickinson &-Aktie zeigt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Becton Dickinson &-Aktie mit -4,9 Prozent mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,15 Prozent in den letzten 12 Monaten. Hierbei liegt Becton Dickinson & mit 13,25 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.