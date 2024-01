Becton Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Becton Dickinson & Aktie hat in der technischen Analyse in verschiedenen Bereichen neutrale Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 256,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 247,73 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" mit einer Distanz zum GD200 von -3,24 Prozent und einem Abstand zum GD50 von +2,61 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Becton Dickinson & liegt bei 34,41 und der RSI25 bei 37,32, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittel von 1,32 Prozent liegt. Analysten bewerten dies ebenfalls als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Becton Dickinson & Aktie bei 19,91 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,74. Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung und einer Empfehlung von "Gut" für den Titel.