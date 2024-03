Becton Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Becton Dickinson &-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 290 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 22,28 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt 1,62 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Die Diskussionsintensität war jedoch höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Becton Dickinson &-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Becton Dickinson &-Aktie eine positive Bewertung von Analysten, eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik und das Sentiment, sowie eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.