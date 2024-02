Becton Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Becton Dickinson & wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Becton Dickinson &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung. Der RSI25 weist einen Wert von 49,28 auf, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist Becton Dickinson & derzeit eine Dividendenrendite von 1,62% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,91%. Die Differenz von 89,29 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Becton Dickinson & bei 254,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 243,75 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 238,44 USD, was zu einem Abstand von +2,23% führt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Becton Dickinson & daher eine neutrale Gesamtnote.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Becton Dickinson & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,3% erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 6,75% gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,05% im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors bei -4,84% im letzten Jahr, und Becton Dickinson & lag um 1,46% unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.