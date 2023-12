Becton Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Becton Dickinson &-Aktie abgegeben. Davon waren alle 3 Bewertungen "Gut", was ein positives Rating für die Becton Dickinson &-Aktie ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 291,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,29 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Becton Dickinson &. In den letzten Tagen gab es insgesamt 1 positive und 11 negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Becton Dickinson & eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen hauptsächlich Verkaufssignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Becton Dickinson &-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine negative Abweichung von -5,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für Becton Dickinson & eine gemischte Bewertung. Während die Analysten ein positives Rating und ein hohes Kursziel angeben, zeigt die Stimmungsanalyse und die technische Chartanalyse eher negative Signale. Anleger sollten daher diese unterschiedlichen Einschätzungen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.